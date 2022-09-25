Беннет: Желаю моему любимому народу Израиля безопасного и спокойного года

Заместитель премьер-министра Нафтали Беннетт обратился к израильтянам в рамках своего новогоднего поздравления.

Бывший премьер-министр Израиля решил напомнить, что все евреи – это одна семья.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Я желаю моему любимому народу Израиля безопасного и спокойного года, года, в котором мы будем жить вместе, даже если мы не всегда согласны, потому что все мы – одна семья», – заявил Беннет.

Помимо него, евреев с Рош ха-Шана поздравил премьер-министр Израиля Яир Лапид и призвал сосредоточиться на том, что у них есть общего, а также к мирному обсуждению своих разногласий.

«Я надеюсь, что в этом году еврейский народ вспомнит, что мы одна семья. Неважно, православный, светский, реформистский или консервативный. Неважно, в какой синагоге вы молитесь и молитесь ли вы вообще. Неважно, где вы родились и на каком языке говорите. Мы один народ, с одной общей историей, с одним общим домом. В этом году давайте напишем следующую главу нашей истории, главу единства», – сказал он.

Помимо этого, в преддверии празднования Рош ха-Шана к израильтянам обратился президент Ицхак Герцог.

Также «Курсор» сообщал, что накануне Рош ха-Шана еврейское население Израиля превысило 7 миллионов человек.

Ранее стало известно, сколько израильтяне тратят денег на подготовку к празднику.