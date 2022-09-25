Цифры растут: сколько израильтяне тратят денег на подготовку к празднику

Компания ШВА, управляющая национальной платежной системой с помощью кредитных карт, сообщила, что перед Рош ха-Шана израильтяне стали больше использовать кредитные карты для покупок.

Утром между 8 и 11 часами 25 сентября, в воскресенье, система компании зарегистрировала расходы по кредитным картам, общая сумма которых превысила более 350,8 млн шекелей.

Об этом сообщает издание «Детали».

В сравнении с показателями 6 сентября 2021 года, когда в тот же временной период уровень расходов составил 297,09 млн шекелей, это на 18,1% больше. В ШВА утверждают, что в утреннее время в среднем израильтяне совершают 14 500 транзакций ежеминутно, а самым загруженным периодом времени оказались 10:58 – в это время совершили сделку на общую сумму 2,87 млн ​​шекелей.

Ранее появилась информация от Еврейского агентства, что накануне Рош ха-Шана еврейское население Израиля превысило 7 миллионов человек, а число евреев во всем мире выросло до 15,2 миллиона.

За последний год в Израиле появилось еще 130 000 евреев. В данный момент в стране проживает 46,2% мирового еврейства, что почти на 1%

Также «Курсор» сообщал, что число паломников в Умани достигает 25 тысяч. Несмотря на то, что Украине идет война против *рф, в этой стране все же есть место жизни, веселью, празднику и чтению молитв.

Помимо этого, недавно в Армии обороны Израиля сообщили о полной готовности к празднованию Рош ха-Шана.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!