Беременная женщина в Рамле умерла во сне

28-летняя пациентка из Рамлы, которая находилась на 36-й неделе беременности, во второй половине дня была доставлена ​​членами ее семьи в отделение неотложной помощи больницы Ассаф Арофе без признаков жизни.

Медицинский персонал немедленно начал интенсивные реанимационные операции, в том числе экстренную операцию по спасению плода. После многих попыток было сообщено, что мать умерла, а плод также был потерян.

Ее сестра рассказала: «Она была дома. Она отвела дочь в детский сад и снова легла спать, но не вставала. Я положила на руку на нее и почувствовала, что ее тело холодное. Она была абсолютно здорова».

Во вторник произошел еще один случай, когда беременная женщина и плод в ее утробе умерли — через три дня после того, как мать эвакуировали для лечения в больницу.

Женщина лечилась в больнице после того, как почувствовала боль, но оказалась здорова и покинула больницу. Через несколько дней ее состояние ухудшилось, и она даже родила в экстренной хирургии, но, к сожалению, умерла, и плод тоже не выжил.

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