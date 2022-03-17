В Петах-Тикве арестовали воспитательницу за жестокое обращение с малышами

60-летнюю жительницу города задержали по подозрению в издевательствах над беспомощными малышами в детском саду, где она работала, а по окончании допроса посадили в тюрьму. Полиция намерена доставить ее в мировой суд на слушание с просьбой о продлении срока ее содержания под стражей.

Полиция вчера арестовала воспитательницу детского сада в Петах-Тикве по подозрению в жестоком обращении с беспомощными малышами и по окончании допроса она была заключена в тюрьму, передает Maariv.

Полиция намерена доставить 60-летнюю подозреваемую, жительницу города, на сегодняшнее слушание в мировой суд с ходатайством о продлении ее содержания под стражей.

Она была арестована после того, как около недели назад полиция Петах-Тиквы начала расследование после получения жалобы от родителей трехлетней малышки по подозрению в нанесении ей вреда в детском саду после того, как девочка отказывалась входить в детский сад по утрам.

Мать подала жалобу на другую воспитательницу, которую отстранили от работы, но через камеры на месте происшествия полиция выяснила, что это была совсем другая сотрудница.

Ранее Курсор писал, что после двух месяцев допросов раскрыто убийство 4-летнего мальчика, игравшего на детской площадке в Бир аль-Максуре.

Кроме того, напомним, что в МИДе Израиля подтвердили информацию, что в Украине убит гражданин Израиля Роман Бродцкий.