Бернар-Анри Леви: Многие украинские бойцы считают ЦАХАЛ образцом

Французско-еврейский философ рассказал, что «во всех местах, где украинцы отбивали русских, образцом была славная и победоносная еврейско-сионистская армия».

Известный французско-еврейский философ дал интервью изданию The Jerusalem Post и, отвечая на вопрос, как украинская война влияет на еврейские общины по всему миру, похвалил Зеленского.

«На Западе никто не может забыть, что Зеленский — еврей и что трое его дядей были убиты во время Холокоста. Итак, он еврейский герой. Украинский герой и патриот. Но и еврейский герой. Теперь он вошел в зал славы еврейского героизма. Его судьба влияет на место иудаизма в воображении современного мира», — сказал философ.

French-Jewish philosopher and internationally renowned opinion maker Bernard-Henri Lévy recently released a documentary film, "Why Ukraine," where he displays his travels in the battlefields of Ukraine.@ZvikaKlein reports:#Ukraine | #Jewish | #Film https://t.co/gAioIq4caR — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 8, 2022

Он также выделил влияние ЦАХАЛа на украинскую армию.

«На каждом этапе съемок [своего нового фильма» я встречал так много украинских бойцов, образцом для которых была Армия обороны Израиля, образцом для которых был еврейский героизм», — сказал Леви.

Он отметил, что украинские воины вспоминали об «истории Масады, а иногда — о Шестидневной войне».

«В городе Мариуполь, например, воины были абсолютно пропитаны чувством и прецедентом Масада. То же самое было и на передовой на юге, в Николаеве. Во всех местах, где украинцы отбивали русских, образцом была славная и победоносная еврейско-сионистская армия, сражавшаяся с врагом, который был гораздо более многочисленным и с более мощными средствами. Я встретил много украинцев, которые ищут вдохновения в Израиле», — заключил философ.

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