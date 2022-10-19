Беспилотник ЦАХАЛа разбился в Хевроне

Падение произошло по непонятным причинам во время разведывательной миссии над городом в Иудее и Самарии.

В Армии обороны Израиля утверждают, что небольшой израильский военный беспилотник потерпел крушение в городе Хеврон.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Это произошло в среду, 19 октября, во время разведывательной миссии в Иудее и Самарии. Беспилотник модели Skylark потерпел крушение, после чего его собрали военные и эвакуировали. В ЦАХАЛе утверждают, что риска извлечения секретной информации из устройства не существует.

За эти годы в Иудее и Самарии разбилось сравнительно много недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые используются преимущественно для разведывательных миссий. По данным ЦАХАЛа, в мае беспилотник Skylark разбился на юге Ливана из-за технической неисправности.

Известно, что Skylark является тактическим беспилотником-разведчиком, созданным компанией Elbit Systems и эксплуатируемым артиллерийским корпусом ЦАХАЛа. Миниатюрный БПЛА могут запустить один или два человека, в зависимости от модели, и после того, как он поднимется в воздух, устройство обеспечивает живую видеотрансляцию солдатам на земле.

Раньше мы рассказывали, что из Египта в Израиль пытались переправить наркотики на 900 тысяч шекелей.

Также «Курсор» сообщал, что Орин Джули возвращается в ЦАХАЛ.

Помимо этого, В Самарии задержан разыскиваемый террорист «Львиного логова».