Из Египта в Израиль пытались переправить наркотики на 900 тысяч шекелей

В ходе операции была конфискована упаковка с наркотическими веществами весом около 22 килограмм.

В среду, 19 октября, израильские военные пресекли очередную попытку контрабанды наркотических веществ. Подозреваемый пытался переправить их в страну из Египта.

Об этом сообщает издание News.walla.

ЦАХАЛ заметил подозреваемого, который пытался переправить контрабанду на территорию Израиля. Бойцы задержали его и изъяли около 22 кг наркотиков, общая сумма которых составляет около 900 тысяч шекелей. Наркотики были переданы израильской полиции.

Накануне ночью примерно на том же участке границы была пресечена попытка контрабанды наркотиков в похожей упаковке (весом около 20 кг).

«Курсор» писал ранее, что в начале месяца солдаты ЦАХАЛа пресекли контрабанду и изъяли около 165 кг наркотиков на общую сумму около 3 млн 675 тысяч шекелей.

Еще мы писали, что бойцы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды наркотиков на сумму 2,5 миллиона шекелей (720 тысяч долларов) через египетскую границу.

Напомним, что израильские силы безопасности предотвратили на египетской границе крупную партию наркотических средств. Контрабандисты, как оказалось, пытались перевезти наркотики, весом около 100 килограмм, стоимость которых составляла 3,5 миллиона шекелей.