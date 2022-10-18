В Самарии задержан разыскиваемый террорист «Львиного логова»

Несколько дней назад Яир Лапид провел специальное совещание, на котором обсуждалась борьба с «Львиным логовом».

Сегодня, 18 октября, представители служб безопасности Израиля задержали находящегося в розыске Цахиба Акафа Джамаля Аштию по подозрению в причастности к террористической группировке «Львиное логово», орудующей в районе Шхема

Об этом сообщает издание News.walla.

Террориста арестовали военнослужащие среди белого дня в магазине на севере Самарии и передали следствию Службы общей безопасности. В его задержании участвовали бойцы пограничной охраны, совместно с военнослужащими территориальной бригады Шомрон и Общей службой безопасности.

По данным МАГАВ, мужчина подозревается в членстве в группировке «Львиное логово», которая взяла на себя ответственность за многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия в районе Шхема в последние месяцы.

К слову, несколько дней назад глава правительства Яир Лапид провел специальное совещание, на котором обсуждалась борьба с данной террористической группировкой.

«Курсор» писал ранее, что представители вооруженных сил по связям с палестинцами заявили, что они отозвали разрешения на въезд в Израиль у 164 членов семей палестинских «террористических элементов» из города Шхем.

Еще мы писали, что в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в лагерях беженцев Дженин солдаты задержали 25-летнего Салеха Самира Абу Зину, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.