Квартирная лотерея: разыгрывается 5499 жилищных объектов в 25 городах

Розыгрыш квартир состоится в ближайшие дни, а ключи получат победители программы в начале августа. Почти пять с половиной тысяч семей скоро станут счастливыми обладателями льготного жилья.

Утром 24 июля министр жилищного строительства Зеэв Элькин открыл первую лотерею в рамках второго раунда программы «Квартира со скидкой».

Министр сообщил, что в течение ближайших дней будет проведено 95 лотерей, в которых будут разыграны ключи от 5 499 квартир в 25 населенных пунктах по всей стране.

В списке представлены города: Эйлат, Элад, Ашдод, Бейт-Шемеш, Хайфа, Иерусалим, Сдерот и другие.

В начале августа ключи будут вручены победителям лотереи.

На октябрь запланировано открытие регистрации для участия в третьем туре лотереи. Всего в 2022 году в рамках программы доступного жилья планируется разыграть 30 тысяч квартир.

«Курсор» информировал о жилищной лотерее в Израиле: новые детали о втором раунде. В первой лотерее, состоявшейся в апреле, квартиры выиграли 10 053 семьи, а на участие записались 120 тысяч семей — беспрецедентное число участников.

Мы писали, что эксперт рассказал, когда могут упасть цены на жилье в Израиле. Генеральный директор Bank Leumi Ханан Фридман: «Действительно ожидается, что темпы роста экономики снизятся, но рецессии не ожидается. До этого нам еще далеко».

Ранее Курсор писал, что назван город Израиля, лидирующий по продажам новых домов. Центральное бюро статистики также установило, что за первые пять месяцев года продажи новых домов упали на 10% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.