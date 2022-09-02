Беспорядки у входа в гробницу пророка Шмуэля: задействована полиция

Полиция попыталась разделить арабских бунтовщиков и правых активистов в ходе начавшихся столкновений у гробницы пророка Шмуэля.

Сегодня произошло столкновение между арабскими бунтовщиками и правыми активистами у входа в Гробницу пророка Шмуэля, недалеко от северной части Иерусалима.

Напряженность возросла после того, как к демонстрантам правого толка подошел араб с флагом Организации освобождения Палестины, что побудило протестующих облить его водой, выкрикивая «Смерть террористам».

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Полиция конфисковала флаг ООП и разделила две группы, чтобы не допустить каких-либо серьезных столкновений.

Ранее в пятницу правые активисты собрались у Гробницы пророка в знак протеста против нападения на святом месте по меньшей мере пяти арабов на израильского еврея.

Полиция не позволила правым демонстрантам, которых возглавлял председатель фракции «Оцма Иехудит» депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, войти в комплекс гробниц.

«Я пришел сюда, чтобы прояснить, кому принадлежит Государство Израиль. К сожалению, в прошлом году некоторые ошибочно решили, что они управляют страной. Мы видели, что здесь произошло на прошлой неделе: нападение на евреев за то, что они несли израильский флаг. Вот почему мы пришли сюда с израильскими флагами. Мы хотим сказать арабским бунтовщикам: государство Израиль принадлежит нам», — сказал Бен-Гвир израильским национальным новостям.

Ранее Курсор писал, что полиция арестовала пятерых арабов, подозреваемых в нападении у гробницы пророка Шмуэля. За избиение еврейских активистов с израильским флагом возле гробницы пророка Шмуэля полиция задержала местных арабов, которых доставили для допроса окружной полицией.

Курсор также сообщал, что арабы напали на евреев у гробницы пророка Шмуэля: обнародованы жуткие кадры.