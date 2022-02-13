Беспорядки в Иерусалиме: за сутки арестованы восемь человек

В ходе сегодняшних беспорядков в Иерусалиме полиция задержала 8 человек, которые нарушали общественный порядок и проявляли агрессию по отношению к жителям города.

Восемь человек были арестованы по подозрению в причастности к беспорядкам и инцидентам с применением насилия в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.

Среди задержанных были двое подозреваемых, которые предположительно распыляли на прохожих перцовый баллончик, а также другие преступники, задержанные после того, как они бросали камни и бутылки в жителей города и местную полицию.

Напомним, сегодня Курсор писал о множестве случаев проявления насилия в районе Шимон а-Цадик:

В районе Шимон а-Цадик арабский террорист наехал на сотрудников МАГАВ.

В Шимон а-Цадик в Иерусалиме произошел автомобильный тракт.

Еще один теракт в Шимон а-Цадик: арабы напали на израильтянина.

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