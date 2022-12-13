Беспорядки в Перу: МИД обратилось к израильтянам, находящимся в стране

В связи с беспорядками, которые продолжаются в Перу с прошлой недели, когда был объявлен импичмент и задержан экс-президента страны, министерство иностранных дел Израиля обратилось к своим гражданам, находящимся сейчас там и предоставило им рекомендации.

В ведомстве рекомендуют израильтянам не появляться в местах большого скопления людей, не брать участия в акциях протеста и демонстрациях. Гражданам советуют следить за обстановкой в местных СМИ и следовать их инструкциям в случае экстренных ситуаций.

Также в МИД напоминает телефон Штаба по чрезвычайным ситуациям в Иерусалиме, куда можно обратиться за помощью: 00-972-2-5303155.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Перу осудили переворот, совершенный ультралевым президентом Педро Кастильо.

Еще мы писали, что министерство иностранных дел представило приложение TravIL, которое может помочь израильским туристам оперативно связаться с официальными лицами и получить полезные рекомендации в случае чрезвычайной ситуации за границей.

Напомним, что Будапешт недавно стал еще одним городом, который начал пользоваться большой популярностью среди израильтян. В прошлом месяце его посетило рекордное количество наших туристов.