Беспорядки в секторе Газа: сотни протестующих жгли шины

Сотни протестующих в пятницу, 17 февраля, собрались в нескольких местах в северной части сектора Газа.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что участники беспорядков сожгли в этом районе покрышки и через несколько минут разошлись.

В другом месте было выявлено несколько подозреваемых, которые перешли за линию разграничения, подожгли покрышки и вернулись в сектор Газа до прибытия сил ЦАХАЛа на место.

Еще в одной точке силы ЦАХАЛа были вынуждены открыть по протестующим огонь.

Как сообщал Курсор, Махмуд аль-Захар, соучредитель ХАМАСа и бывший министр иностранных дел Палестинской автономии, заявил, что его организация должна усилить поддержку террористических атак против израильтян в Иудее и Самарии «словами, деньгами и оружием».

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ задержал в Иудеи и Самарии одного из лидеров ХАМАСа. Израильская армия совершила контртеррористическую операцию, в ходе которого был задержан один из руководителей ХАМАСа.

Также мы информировали о том, что в секторе Газа серьезно относятся к сообщениям израильских СМИ о понимании того, что палестинские организации в Газе помогают волне терроризма в Иудее и Самарии.

Так, ливанская газета Аль-Ахбар сообщает со ссылкой на палестинские источники, что «организации сопротивления» в секторе Газа, возглавляемые ХАМАСом, повысили свою готовность к возможности «инцидентов безопасности».

Они также передали посредникам сообщение о том, что на любые военные действия Израиля в Газе ожидается жесткий ответ.