Программа безвиза с США еще не доработана. Окончательное решение по этому вопросу мы узнаем через несколько дней.

Безвиз с США — тема номер один в последние дни. Однако, после того, как МИД Израиля заявил, что безвиз вступит в действие в ноябре 2023 года, в посольстве США сообщили, что это заявление было «преждевременным».

«Министр внутренней безопасности после консультации с госсекретарем примет решение в ближайшие дни. Программа безвизового въезда еще не доработана, и подобное заявление МИД Израиля было совершенно преждевременным», — написали в американском посольстве.

Напомним, что вчера МИД Израиля подтвердил, что наше государство выполнило все требования, и, как ожидают в ведомстве, уже на этой неделе от американцев последует соответствующее уведомление.

Крайний срок для Израиля, чтобы продемонстрировать соблюдение условий США, — 30 сентября. В случае успеха это станет большим плюсом премьер-министру Израиля Нетаниягу, отношения которого с Вашингтоном были напряженными из-за его планов по реформированию судебной системы, а также из-за его политики в отношении палестинцев.

«Присоединение Израиля к программе безвизового въезда — это дипломатическое достижение и хорошая новость для всех граждан Израиля», — заявил министр иностранных дел Эли Коэн.

Курсор напоминает, что для допуска к программе Вашингтон требует, чтобы страны одинаково относились ко всем путешественникам из США, независимо от того, какие другие паспорта они имеют. В случае Израиля это будет означать свободный проход для американцев палестинского происхождения в его аэропортах, а также при въезде и выезде с палестинских территорий.