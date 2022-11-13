Биньямин Нетаниягу получил мандат на формирование правительства Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог передал мандат на формирование следующего правительства Израиля лидеру Ликуда, депутату Кнессета Биньямину Нетаниягу.
Нетаниягу получил рекомендации 64 депутатов Кнессета, и теперь у него есть 28 дней, чтобы сформировать правительство. Если он не сделает этого в течение этого времени, Герцог может по своему усмотрению дать ему еще 14 дней.
«Я решил дать вам, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, мандат на формирование правительства», — сказал президент Ицхак Герцог Нетаниягу в президентской резиденции в Иерусалиме.
Президент сказал, что это было непростое решение, так как судебное разбирательство по делу Нетаниягу «не ускользнуло от моего внимания».
Ранее Курсор писал, что опрос показал, что израильтяне не доверяют правовой системе.
Кроме того, СМИ сообщили, какую должность потребует Арье Дери от Нетаниягу.