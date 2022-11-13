Биньямин Нетаниягу получил мандат на формирование правительства Израиля

Церемония проходит в резиденции президента. У Нетаниягу будет 28 дней, чтобы сформировать правительство.

Президент Израиля Ицхак Герцог передал мандат на формирование следующего правительства Израиля лидеру Ликуда, депутату Кнессета Биньямину Нетаниягу.

אחרי שורה של מערכות בחירות, העם הכריע בצורה ברורה בעד הקמת ממשלה בראשותי. אני מבקש להודות לכל 64 חברי וחברות הכנסת שהמליצו עליי. נעשה הכל כדי שזו תהיה בעזרת השם ממשלה יציבה ומוצלחת, ממשלה אחראית ומסורה, שתפעל לטובת כל תושבי המדינה בלי יוצא מן הכלל. (צילום: קובי גדעון, לע״מ) pic.twitter.com/bD7wnvln8E — Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) November 13, 2022

נשיא המדינה @Isaac_Herzog הטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על נתניהו: "התוצאה ברורה. לא נעלמה מעיניי העובדה שמתנהל נגדו הליך משפטי, אך ביהמ"ש העליון כבר נתן דעתו בנושא"@Segev_Yuval pic.twitter.com/dA5jsmfyJD — גלצ (@GLZRadio) November 13, 2022

הרצוג מטיל על נתניהו את המנדט להרכבת הממשלה: "לפי מכלול השיקולים התוצאה ברורה, יש להטיל את הרכבת הממשלה על ח"כ נתניהו. לא נעלמה מעיניי העבודה שכנגד ח"כ נתניהו מתנהל הליך משפטי ואינני מקל בכך ראש. עם זאת, חשוב לציין כי העליון אמר את דברו בבירור בנושא" pic.twitter.com/tib8Shg9Wg — כאן חדשות (@kann_news) November 13, 2022

נתניהו: "אני נרגש לקבל את הזכות להרכיב את הממשלה, לא פחות מבפעם הראשונה שזכיתי לכך, לפני 26 שנים. ציבור המצביעים נתן אמון חד משמעי בי ובליכוד, כמו גם במפלגות השותפות לדרכנו. אני מתכוון להיות רה"מ של כולם, זה משקף את מה שאני מאמין בו" pic.twitter.com/1jgfLoZAuA — כאן חדשות (@kann_news) November 13, 2022

Нетаниягу получил рекомендации 64 депутатов Кнессета, и теперь у него есть 28 дней, чтобы сформировать правительство. Если он не сделает этого в течение этого времени, Герцог может по своему усмотрению дать ему еще 14 дней.

«Я решил дать вам, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, мандат на формирование правительства», — сказал президент Ицхак Герцог Нетаниягу в президентской резиденции в Иерусалиме.

Президент сказал, что это было непростое решение, так как судебное разбирательство по делу Нетаниягу «не ускользнуло от моего внимания».

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что израильтяне не доверяют правовой системе.

Кроме того, СМИ сообщили, какую должность потребует Арье Дери от Нетаниягу.