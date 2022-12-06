«Битуах леуми» увеличит пособия по инвалидности

В январе будет проведен окончательный расчет и названа точная сумма изменений, но ориентировочно запланировано повышение на 5%.

С января 2023 года израильтянам увеличат пособия по инвалидности, которые получают 400 тысяч израильтян.

Об этом сообщают Detaly.

Служба национального страхования проинформировала, что увеличение общего пособия по инвалидности с января составит 9,55%, таким образом сумма выплат повысится с 3700 до 4054 шекелей.

При этом сумма пособия по инвалидности для пары составит 5360 шекелей, против предыдущих 4892 шекелей.

Сумма выплаты для пары с ребенком будет увеличена до 6405 (с 5846 шекелей). Пара с двумя детьми будет получать 7405 шекелей (сейчас 6800 шекелей). Также увеличится пособие по инвалидности для детей: с 2229 шекелей его повысят до 2442.

В «Битуах леуми» отмечают, что повышение пособий по инвалидности коснется около 400 тысяч человек. В январе запланировано повышение на 5%. Размер этого пособия привязан к средней зарплате.

Остальные пособия привязаны к росту индекса цен, и окончательный размер новых выплат будет озвучен после 15 декабря, когда ЦСБ опубликует индекс потребительских цен.

Эти цифры являются предварительными, а окончательные будут названы в январе.

Ранее Курсор писал, что с 2023 года вырастут суммы большинства пособий от Битуах Леуми.

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Также Курсор писал, что в Израиле снова подорожает электроэнергия. Цена на электроэнергию влияет на всю экономику.