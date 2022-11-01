В Ликуд отреагировали на победу на выборах

«Сегодня религиозный сионизм творит историю с величайшим достижением национальной религиозной партии с момента создания государства, достижением, которое сопровождается тем, что кажется победой и решением для национального лагеря. Теперь мы терпеливо ждем результатов истины, чтобы с Божьей помощью мы могли уверенно установить правое национальное, еврейское и сионистское правительств», – сказал Смотрич.

«Государство Израиль сегодня возвращается к здравомыслию. После многих лет политической нестабильности граждане Израиля проголосовали сегодня за национальное правительство, которое восстановит безопасность и управление в городах Израиля. В ближайшие дни мы создадим стабильное и сильное национальное правительство, которое будет работать на благо всех граждан», – поделился Данон.

Также «Курсор» сообщал, что появились первые данные экзитполов.