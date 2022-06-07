Блок Нетаниягу получит 60 мест на следующих выборах — опрос

Согласно опросу, партия «Ликуд» получила бы 35 мест, а партия «Еш Атид» получила бы 20 мест, если бы выборы состоялись сегодня.

Согласно новому опросу, опубликованному KAN News во вторник вечером, блок, поддерживающий бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, получит 60 мест, что не является большинством, но потенциально достаточным для формирования коалиции. Партии нынешней коалиции получат 54 места.

Согласно опросу, партия «Ликуд» получила бы 35 мест, а партия «Еш Атид» получила бы 20 мест, если бы выборы состоялись сегодня.

За двумя партиями последуют религиозные сионисты с 10 местами, «Синие и белые» и «Шас», каждая с восемью местами, лейбористы и Объединенный иудаизм Торы (UTJ), каждая с семью местами.

Тем временем партия премьер-министра Нафтали Беннета «Ямина» получит всего шесть мест, как и «Объединенный список». НДИ получит пять мест, а РААМ и МЕРЕЦ получат по четыре места.

Согласно опросу, партия «Новая надежда» министра юстиции Гидеона Саара не преодолеет избирательный барьер и не войдет в следующий Кнессет.

Опрос проводится на фоне опасений, что нынешняя коалиция может рухнуть и выборы могут быть объявлены после того, как Гайда Ринави Зоаби (МЕРЕЦ) и Мазен Ганаим (РААМ) проголосовали против законопроекта, а другие депутаты парламента от Раама и бывший глава коалиции Идит Силман отсутствовали. голосование по директиве, предоставляющей Израилю юрисдикцию над израильтянами, проживающими на Западном берегу, которая утверждается каждые пять лет, начиная с 1967 года.

Курсор ранее писал, что союзник Беннета пригрозил Сильман последствиями из-за очередного бунта против коалиции.«Я считаю, что это будет иметь последствия», — сказал Матан Кахана после того, как Идит Сильман поддержала оппозицию в двух ключевых голосованиях, предполагая, что ее могут объявить перебежчиком.