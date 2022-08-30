Бойкот Гистрадута в действии: компания «Diplomat» заявила об убытках

Бороться с подорожанием цен на импортируемые товары призвал председатель Гистрадута Арнон Бар-Давид. Бойкот товаров уже начал приносить свои плоды, снизив объемы продаж консервированного тунца StarKist на 30%.

Бойкот, организованный Гистрадутом в отношении крупнейших импортеров продуктов в Израиль, связанный с резким подорожанием цен, сказался на уменьшении объемов продаж.

Об этом сообщили detaly.

На прошлой неделе компания «Diplomat» опубликовала квартальный отчет, продемонстрировавший, что продажи основного продукта компании — консервированного тунца StarKist — за полтора месяца упали на 30%. При этом компания отметила, что бойкот, объявленный председателем Гистадрута Арноном Бар-Давидом, не оказал существенного влияния на объемы продаж.

«Diplomat» — это одна из четырех компаний, которым Гистадрут объявил потребительский бойкот около месяца назад, наряду с компаниями «Schestowitz», «Kimberly Clark» и «Лайман-Шлиссель».

Результатом первого периода действия потребительского бойкота стало снижение объемов продаж.

Вместе с призывом к бойкоту общественные активисты и члены Гистадрута раздают агитационные материалы в торговых центрах, призывающие не использовать продукцию бойкотируемых компаний.

Ранее Курсор писал, что Гистадрут призывает израильтян не покупать некоторые продукты: обнародован список.Гистадрут проводит кампанию, в рамках которой призывает израильтян отказаться от приобретения подорожавших продуктов.

Наша редакция писала, что Kimberly-Clark объявила о повышении цен на товары гигиены до 10 процентов. Новая волна подорожания коснется средств бытовой химии и гигиены. Производители объявили о подорожании продукции в середине августа на 5,5-9,6 процентов.