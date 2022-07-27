Гистадрут призывает израильтян не покупать некоторые продукты: обнародован список

Гистадрут проводит кампанию, в рамках которой призывает израильтян отказаться от приобретения подорожавших продуктов.

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид обратился к членам организации и гражданам Израиля с призывом объявит бойкот подорожавшим продуктам.

Об этом сообщают «Детали».

Он призывает граждан быть более внимательными во время покупок, чтобы не приобрести такие продукты. Кроме этого, лучше всего делать выбор в пользу продуктов, которые были произведены в Израиле.

«Давайте укрепим промышленность Израиля против этих импортных продуктов, сдирающих с нас кожу», — сказал он.

Бар-Давид также направил правительству список требования, реализация которых позволит снизить дороговизну жизни. Кроме этого, из фонда организации будет выделено 40 млн шекелей, которые направят на помощь членам Гистадрута.

Согласно данным ЦСБ, индекс потребительских цен в июне этого года увеличился на 4,4% по сравнению с июнем прошлого года. Многие потребительские товары за последний год значительно возросли в ценец. Этому способствовали сбои в глобальной цепочке поставок, а также война в Украине.

Бар-Давид призывает бойкотировать продукцию трех крупных компаний, которые занимаются импортом различных товаров в Израиль: Schestowitz, Diplomat и Kimberly Clark.

В список попали следующие продукты:

Schestowitz: Colgate, Speed ​​Stick, Meridol, консервированный тунец Rio Mare, Palmolive, Barilla, Cafe Landwer.

Продукция Schestowitz в области косметики: Abercrombie & Fitch, Burberry, Calvin Klein, Revlon, Dolce & Gabbana, Chloe, Roberto Cavalli.

Diplomat: Gillette, Pampers, Head & Shoulders, Milka, Lotus, Pantene, консервированный тунец Star Kist, Oreo, Jacobs, Pringles, Ariel, Oral-B, Always.

Kimberly Clark: Huggies, Lily, Kotex, «Николь», Molett.

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