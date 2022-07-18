Kimberly-Clark объявила о повышении цен на товары гигиены до 10 процентов

Новая волна подорожания коснется средств бытовой химии и гигиены. Производители объявили о подорожании продукции в середине августа на 5,5-9,6 процентов.

Kimberly-Clark, компания по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены, объявила о повышении с 14 августа цен на все свои бренды на 5,5-9,6%.

Об этом проинформировал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Среди брендов Kimberly-Clark: Huggies, Kleenex, Cotex, Kotex, Zizy и Lily.

Волна подорожаний ранее коснулась хлеба, оплаты за электроэнергию и воду, роста стоимости аренды квартир. Все это происходит на фоне обесценивания шекеля и роста инфляции.

«Курсор» писал, что цены на жилье в Израиле продолжают бить новые рекорды. Продолжающийся рост цен на недвижимость по всей стране происходит, несмотря на недавнее замедление продаж и крупномасштабный жилищный проект, субсидируемый государством.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Напомним, суд предотвратил попытку продажи квартир палестинским арабам по заниженным ценам. Суд остановил избирательную продажу исключительно арабам квартир по льготным ценам с учетом государственных субсидий. Юрсоветник при этом не занял никакой позиции.

Мы также сообщали, что в Израиле наблюдается рекордная инфляция. За последние 12 месяцев цены на материалы для жилищного строительства существенно увеличились на 6,6%, что, как ожидается, приведет к дальнейшему росту цен на жилье в будущем.