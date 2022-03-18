Бойцы ЦАХАЛ навестили детей в больнице Ассаф аРофэ

Солдаты ЦАХАЛа поздравили детей, лежащих в больнице Асаф аРофэ с Пуримом, переодевшись в костюмы супергероев.

Бойцы ЦАХАЛа навестили детей, госпитализированных в Ассаф аРофэ.

Солдаты спустились прямо с крыши больницы в костюмах супергероев, чтобы раздать детям праздничные угощения.

Об этом сообщает телеграм-канал HebrewOneBlog.

Напомнім, ранее «Курсор» писал, что в сети показали, в каких костюмах израильские политики отметили Пурим. Прошлым утром дети Израиля вышли на празднование Пурима в разнообразных красочных костюмах, и мы увидели множество удивительных фотографий со всех уголков страны. Однако наши политики не захотели стоять в стороне и тоже похвастались своими образами.