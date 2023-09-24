Бойцы ЦАХАЛа ликвидировали двух террористов в секторе Газа - СМИ

Операция военных переросла в многочасовую перестрелку с палестинскими боевиками.

Израильские силы в воскресенье, 24 сентября, ликвидировали двух палестинцев, в том числе бойца террористической группировки ХАМАС, во время рейда на лагерь беженцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию палестинских источников.

По словам очевидцев, в ходе последней волны насилия израильские силы совершили операцию в лагере Нур-Шамс недалеко от города Тулькарм в Иудее и Самарии. В результате началась многочасовая перестрелка с палестинскими боевиками.

Напомним, по итогам оценки ситуации, проведенной министром обороны с начальником штаба, начальником обороны и начальником оперативного отдела, в воскресенье, 24 сентября, было решено усилить батальон в районе дивизии "Газа".

Решение было принято на фоне продолжающихся беспорядков у пограничного ограждения сектора Газа и продолжающегося запуска зажигательных шаров в сторону израильской территории.

Как сообщал Курсор, ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины заявили о своей договоренности усилить свою борьбу против Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».

Ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе. Атака стала ответом на возобновившиеся беспорядки на границе и запуск зажигательных устройств на воздушных шарах из палестинского анклава, которые вызвали как минимум два пожара на юге Израиля.