Бойцы ЦАХАЛа не смогли помочь пострадавшим побратимам из-за отсутствия аптечек

Около месяца назад 18-летний младший сержант Денис Зиновьев погиб в результате взрыва гранаты на тренировочной базе в Иорданской долине.

Расследование несчастного случая в бригаде «Кфир», в ходе которого погиб Денис Зиновьев и были ранены еще трое военнослужащих, выявило отсутствие у военнослужащих аптечек первой помощи.

Об это сообщает портал Детали.

Как выяснилось, ЦАХАЛ перестал выдавать солдатам-новобранцам аптечки из-за нехватки средств. Родители военнослужащих вынуждены были купить наборы за свои деньги.

Как известно, около месяца назад 18-летний младший сержант Денис Зиновьев погиб в результате взрыва гранаты на тренировочной базе в Иорданской долине. Взорвался боеприпас от гранатомета, который вопреки инструкции был принесен в жилое помещение.

Также в результате инцидента один военнослужащий получил тяжелое ранение, еще двое были ранены легко.

Когда произошел взрыв, находившиеся в соседней комнате солдаты сразу же прибежали, но не смогли помочь товарищам: у них не было бинтов и жгутов для оказания первой помощи. ЦАХАЛ прекратил раздавать солдатам эти наборы на базах, где тренируются новобранцы.

Солдаты из элитного подразделения назвали такую ситуацию «позорной» и «удручающей».

«Мы хотели спасти жизни, потому что нас так учили, но у нас не было бинтов и жгутов, основных инструментов для спасения жизней. Кроме покойного Дениса, там были еще солдаты, которые были ранены, и мы ничем не могли им помочь», — рассказали бойцы.

Ранее мы рассказывали, что израильским солдатам, находящимся на срочной службе в ЦАХАЛ, предоставили право на бесплатный проезд даже в гражданской одежде в любое время на любом виде общественного транспорта. До этого такая возможность была доступна лиши в том случае, если солдат был в армейской форме. Чтобы бесплатно проехаться солдату нужно иметь при себе удостоверение солдата «хогер».

Курсор сообщал, что, по словам высокопоставленных чиновников Министерства обороны, в случае сохранения нынешних демографических тенденций уже к 2050 году большинство молодежи не будет поступать на военную службу в ЦАХАЛ на обязательную службу.