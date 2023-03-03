Более 400 случаев жестокого обращения: против воспитательницы детского сада из Сдерота возбудят уголовное дело

3 марта будет подано заявление прокурора против воспитательницы детского сада Иланы Суиссы из Сдерота за более чем 400 случаев жестокого обращения и нападения на беспомощных детей.

Об этом сообщает Maariv.

В ходе расследования следователями полиции обнаружили более 400 случаев рукоприкладства и жестокого обращения в отношении около 18 малышей. Потом родителей детей вызвали в полицию для опознания их детей на видеозаписи и подачи жалобы на Суиссы.

Ее арестовали в январе прошлого года, а сегодня ожидается предъявление обвинения. Жуткие преступления раскрыли благодаря после находчивости одной из матерей, которая «подложила» записывающее устройство в толстовку своего маленького сына.

«Они оскорбили мое тело и душу. Я видел видео, как моего ребенка таскали по полу, она пинала его и оскорбляла…Когда я впервые увидел это, я закричал, мне и моей жене действительно тяжело. Мой сын сильный, он каждую ночь просыпается от кошмаров, бьет головой, чтобы заснуть. Невозможно описать, насколько это ужасно. Мы поставили записывающее устройство в корпус из-за интуиции моей жены. Моя просьба, чтобы родителям в детских садах разрешили смотреть в камеры, а не только после подачи жалобы», – сказал отец малыша Йотам Бен Захар.

Ранее мы рассказывали, что в Рош-а-Айне две восьмиклассницы в учебном здании употребили большое количество алкогольных напитков и отключились, после чего их обнаружили на полу другие дети и обратились за помощью к преподавателям. Оказалось, что они пронесли алкоголь в школу в термокружках.

Руководство школы уже направило письмо родителям учеников, заявив, что это «вопиющий случай». Родительский комитет сделал заявление, что это самое обсуждаемой событие в школе. Там надеются, что инцидент изучат и администрация примет меры во избежание повторения подобного.

Также «Курсор» сообщал, что житель Нетании представился полицейским и совершил ограбление.