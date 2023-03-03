Житель Нетании представился полицейским и совершил ограбление

В Нетании мужчина представился сотрудником полиции и ограбил пенсионера, который решил снять наличные деньги в банкомате. Пожилой мужчина не знал, что за ним в это время следит подозреваемый.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Пенсионер снял 5 тысяч шекелей, положил в кошелек и направился домой, но к нему подошел «полицейский» и потребовал показать документы, припугнув, что в случае отказа, арестует его. Потерпевший вытащил из кармана бумажник, чтоб достать удостоверение личность и получил сильный удар по руке — «полицейский» выбил у него кошелек из рук и скрылся с места преступления.

Полиция просмотрела записи с камер наблюдения, отследив весь путь подозреваемого, и задержала его по горячим следам. Вчера срок его содержания под стражей был продлен. Расследование продолжается.

«Курсор» писал ранее, что в Окружной суд Тель-Авива предъявили обвинение Мехди Бархаме, 34-летнему жителю города, после того, как он украл у женщины деньги и изнасиловал пострадавшую в ее доме.

Еще мы писали, что в Реховоте предстанет перед судом активистка домового комитета, укравшая из общего счета деньги. Злоумышленница присвоила не менее 219 тысяч шекелей, внесенные жильцами на содержание дома.

Напомним, что в поселке Корзим, расположенном в Верхней Галилеи, преступникам удалось взломать склад на базе добровольцев МАГАВа и похитить оттуда различное снаряжение, а также несколько комплектов формы.

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