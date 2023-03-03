Были без сознания: в школе Рош-а-Айне произошел серьезный инцидент с ученицами

Двух восьмиклассниц нашли на полу в туалете.

В школе в Рош-а-Айне две ученицы восьмого класса употребили много алкоголя и отключились. Их нашли на полу в туалете две другие школьницы и позвали на помощь преподавателей.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Оказалось, что в учебное заведение алкоголь они пронесли контрабандой в термокружках. Реагируя на инцидент, руководство школы направило письмо родителям учеников, уведомив, что произошел «вопиющий случай».

В родительском комитете заявили, что это событие стало самым обсуждаемым в школе и выразили надежду, что инцидент будет изучен и администрация сделает все возможное, чтобы подобное не повторилось.

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