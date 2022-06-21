Более десяти тыс. спортсменов и чиновников пожертвуют спортивную одежду нуждающимся

Спортсмены и участники 21-й Маккабиады в рамках официального сотрудничества с Pitchon-Lev передадут одежду и спортивную одежду с символикой команды новым иммигрантам и беженцам. Pitchon-Lev — национальная израильская гуманитарная организация.

Более 10 000 спортсменов и официальных лиц, направлявшихся в Израиль для участия в Играх Маккабиады, получили официальное письмо от организаторов Маккабиады и Pitchon-Lev с просьбой привезти с собой одежду в Израиль для распространения в помощь Pitchon-Lev и социальным центрам по всему Израилю. Они будут розданы нуждающимся, в том числе беженцам из Украины и новым репатриантам, прибывающим в Израиль из Украины и Эфиопии, а также всем, кто получает помощь от организации.

Об этом сообщает Israel National News.

Во время своего пребывания спортсмены планируют посетить центры помощи Pitchon-Lev и ближе познакомиться с деятельностью организации для более слабых и менее благополучных слоев населения Израиля.

Кроме того, Маккабиа в этом году присоединяется к особой хоккейной традиции, когда болельщиков просят принести с собой маленькие пушистые игрушки и бросить их на ледовую площадку после того, как будет забит первый гол.

Это событие планируется провести на финальном хоккейном матче на стадионе «Иерусалим Арена» 23 июля. Все игрушки, выброшенные на арену, будут собраны и переданы в организацию для раздачи детям из неблагополучных семей.

Курсор писал ранее, что в Польше заявили, что израильские поездки по изучению Холокоста создают негативный имидж страны. Заместитель министра иностранных дел Польши заявил о том, что правительство страны хочет изменить правила посещения израильтян с целью изучения Холокоста — у молодых евреев из-за неправильного подхода часто складывается негативное мнение об их сверстниках из Польши.