Больничные кассы прививают четвертой дозой вакцины всех желающих, несмотря на указания минздрава

представитель больничных касс рассказал журналистам, что инструкции, которые дало министерство здравоохранения — запутанны. именно поэтому есть возможность прививать всех в возрасте от 18 лет.

Больничные кассы прививают четвертой вакциной, несмотря на рекомендации министерства здравоохранения. Условия больничные кассы выставляют одно – с момента предыдущий вакцинации должно пройти не менее трех месяцев.

Об этом сообщает 12 телеканал.

Журналистам подтвердили, что такая мера действительно практикуется. Лазейка есть, так как инструкции минздрава достаточно размыты. С другой стороны, желающим надо обосновать, почему именно они должны получить четвертую прививку. Часто такое решение обусловлено условиями работы, на которой люди подвергают себя риску заразиться.

Как заявила глава больничной кассы «Клалит» Рут Ральбаг, сейчас не наблюдается особенно резкого всплеска желающих получить четвертый укол.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве предупредили, что следующие недели для больниц будут очень тяжелыми.

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