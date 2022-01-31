В минздраве предупредили, что следующие недели для больниц будут очень тяжелыми

По словам неназванного чиновника минздрава, одной из основных проблем, с которыми сталкиваются больницы в нынешнюю волну заболеваемости, является то, что многие врачи ушли на карантин.

В министерстве здравоохранения сообщили, что сейчас нельзя остановить или замедлить рост количества тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Поэтому следующие несколько недель будут очень напряженными для системы здравоохранения.

Об этом рассказали высокопоставленный чиновник минздрава во время интервью 12 телеканалу.

При этом источник заявил, что не уверен, будет ли преодолена отметка в 1300 тяжелых пациентов с коронавирусом. Но даже в том случае, если их будет меньше, ситуация обещает быть тяжелой.

Единственный способ сейчас сократить количество тяжелых пациентов – сократить число операций и несрочных процедур в больницах.

Однако в целом прогноз все равно оптимистичный. Собеседник журналистов полагает, что в скором времени рост количества тяжелобольных прекратится.

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