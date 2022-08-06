Больше всего пострадает россия: израильский иллюзионист обратился к путину

Израильский фокусник и иллюзионист Ури Геллер записал видеообращение к президенту рф* владимиру путину и сделал ему предупреждение.

Известный на весь мир израильский иллюзионист Ури Геллер обратился к владимиру путину и предупредил о последствиях, к которым может привести его решение о применении ядерного оружия.

Свое видеообращение фокусник опубликовал на странице в Facebook, отметив, что послал этот ролик в кремль.

Ури Геллер, на фоне слухов о том, что путин хочет нанести ядерный удар по «врагам Запада», предупредил, что такое решение принесет ему негативные последствия. Если президент рф захочет нацелиться на Шотландию или какую-нибудь другую страну, то его планы и ракеты обернутся против него.

«Я использую каждую последнюю молекулу своей Силы Разума, чтобы помешать вам начать ядерную атаку!» – заявил Геллер.

Также он сказал владимиру путину, что в мире существуют силы, которые намного сильнее его и они обязательно вмешаются, если тот захочет начать ядерную войну.

Ури Геллер отметил, что президент рф должен прекратить ужасный курс своих действий, иначе в конечном результате больше всего пострадает россия и ее народ. Ракеты, которые путин направляет против других, выйдут из строя, и откажут все навигационные системы.

«Курсор» писал, что главу россии владимира путина могут сместить с должности, когда украинские военные освободят Херсон.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!