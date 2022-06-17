Большинство израильтян недовольны правительством — опрос

На этой неделе исполнился уже год с того момента, как была сформирована коалиция Беннета-Лапида. Тогда премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет, заменив Биньямина Нетаниягу на этом посту. И вот институт «Мидгам» под руководством Мано Гева провел опрос с целью выяснить, как израильтяне оценивают работу коалиционного правительства.
Об этом сообщает Mako.
Респондентов задавали вопрос: «Довольны ли вы работой правительства по итогам года?»
Результаты для коалиционного правительства оказались удручающими:
- 63% — недовольны;
- 33% -довольны;
- 4% — затруднились ответить.
Кроме того, респонденты высказались по поводу будущего коалиции:
- 37% хотели бы, чтобы правительство продолжило свою работу;
- 26% предпочитают, чтобы в нынешнем кнессете было сформировано праворелигиозное правительство во главе с Нетаниягу;
- 26% хотели бы новых выборов;
- 11% затруднились ответить.
Примечательно, что среди министров самую высокую оценку получил председатель партии «Кахоль-Лаван» и министр обороны Бени Ганц. Так, его работу положительно оценили 50 процентов. Однако совсем плохо его работу оценили 41 процент респондентов.
А вот негативно к деятельности премьер-министра относятся 60 процентов респондентов, позитивно – 36 процентов.
Ранее Курсор писал, что лидер РААМ заявил, что, возможно, пришло время объявить досрочные выборы.
Курсор также сообщал, что Мерав Бен-Ари заявила, что Израиль идет к новым выборам.
Также сообщалось, что Моше Гафни выступил посредником в переговорах Орбаха с Ликудом.