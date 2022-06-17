Большинство израильтян недовольны правительством — опрос

Согласно опросу, 37 процентов хотели бы, чтобы правительство продолжило свою работу. А вот 26 процентов хотели бы новых выборов.

На этой неделе исполнился уже год с того момента, как была сформирована коалиция Беннета-Лапида. Тогда премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет, заменив Биньямина Нетаниягу на этом посту. И вот институт «Мидгам» под руководством Мано Гева провел опрос с целью выяснить, как израильтяне оценивают работу коалиционного правительства.

Об этом сообщает Mako.

Респондентов задавали вопрос: «Довольны ли вы работой правительства по итогам года?»

Результаты для коалиционного правительства оказались удручающими:

63% — недовольны;

33% -довольны;

4% — затруднились ответить.

Кроме того, респонденты высказались по поводу будущего коалиции:

37% хотели бы, чтобы правительство продолжило свою работу;

26% предпочитают, чтобы в нынешнем кнессете было сформировано праворелигиозное правительство во главе с Нетаниягу;

26% хотели бы новых выборов;

11% затруднились ответить.

Примечательно, что среди министров самую высокую оценку получил председатель партии «Кахоль-Лаван» и министр обороны Бени Ганц. Так, его работу положительно оценили 50 процентов. Однако совсем плохо его работу оценили 41 процент респондентов.

А вот негативно к деятельности премьер-министра относятся 60 процентов респондентов, позитивно – 36 процентов.

Ранее Курсор писал, что лидер РААМ заявил, что, возможно, пришло время объявить досрочные выборы.

Курсор также сообщал, что Мерав Бен-Ари заявила, что Израиль идет к новым выборам.

Также сообщалось, что Моше Гафни выступил посредником в переговорах Орбаха с Ликудом.