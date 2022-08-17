В Израиле резко упали продажи новых домов

По данным Центрального статистического бюро, в первой половине 2022 года в Израиле было продано 23 800 новых домов, что на 11% меньше, чем в первой половине 2011 года.

Цифры, вероятно, все еще падают, поскольку продажи новых домов во втором квартале 2022 года снизились на 14% по сравнению с первым кварталом. В июне 2022 года продажи новых домов снизились на 26% по сравнению с июнем 2021 года.

2022 год выглядит поворотным моментом на рынке жилья: продажи новых домов постоянно растут в период с 2019 по 2021 год (за исключением первой блокировки Covid весной 2020 года). Падение началось в августе 2021 года, и с тех пор среднемесячное падение продаж новых домов составило 3,3%.

Ашкелон был городом с наибольшим количеством новых домов, проданных в первой половине 2022 года — 1 221, за ним следуют Тель-Авив — 1206, Нетания — 1 117, Рамат-Ган — 978, Иерусалим — 952, Бейт-Шемеш — 925, Ришон ле-Цион — 906, Беэр-Шева — 757, Ашдод — 684, Бат-Ям — 556.

Ранее Курсор писал, что цены на жилье в Израиле достигли самого высокого уровня за 12 лет. Последние статистические данные об индексе потребительских цен показывают, что инфляция в Израиле далеко не стабилизируется.

Курсор сообщал, что в Израиле выросло количество исков о выселении арендаторов. В текущем году в Израиле существенно выросло количество исков от владельцев квартир на арендодателей из-за неуплаты.

Квартирная лотерея: разыгрывается 5499 жилищных объектов в 25 городах. Розыгрыш квартир состоится в ближайшие дни, а ключи получат победители программы в начале августа. Почти пять с половиной тысяч семей скоро станут счастливыми обладателями льготного жилья.

Курсор информировал о жилищной лотерее в Израиле: новые детали о втором раунде. В первой лотерее, состоявшейся в апреле, квартиры выиграли 10 053 семьи, а на участие записались 120 тысяч семей — беспрецедентное число участников.

Мы писали, что эксперт рассказал, когда могут упасть цены на жилье в Израиле. Генеральный директор Bank Leumi Ханан Фридман: «Действительно ожидается, что темпы роста экономики снизятся, но рецессии не ожидается. До этого нам еще далеко».

Названы города Израиля, где снижаются цены на жилье. Цены на жилье в Израиле стремительно растут. Многие граждане ищут жилье по более доступным ценам.

Ранее Курсор писал, что назван город Израиля, лидирующий по продажам новых домов.