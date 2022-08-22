Рост шекеля: Эксперты рассказали, кто выигрывает, а кто проигрывает

Израильтяне, желающие покупать на иностранных веб-сайтах, могут выиграть в этой ситуации, но экспортерам и высокотехнологичным секторам повезло меньше.

Низкий доллар США, а также низкий курс фунта стерлингов и евро приводят к прибыли в одних секторах и убыткам в других.

Низкие ставки по отношению к израильскому шекелю позволяют людям, которые хотят заказывать товары с иностранных сайтов, платить меньше. И израильские потребители должны помнить, что покупки на сумму до 75 долларов освобождены от НДС.

Бени Бучник, глава группы «Мне это нужно!», объясняет, что он видел много обсуждений предметов, которые год «витали в воздухе», а теперь пользуются спросом в Интернете благодаря низкому курсу доллара.

«Если товар стоит, например, 300 шекелей, падение курса доллара означает падение на 20-30 шекелей, а это немало», — говорит Бучник.

«Это хорошее время для покупки потребительских товаров для дома, но вам не нужно делать специальные покупки только по этой причине. Это также хорошее время для людей, которые время от времени выезжают за границу, чтобы купить такие вещи, как туалетные принадлежности… доллар может упасть еще больше, поэтому я бы не стал делать никаких крупных покупок. Если бы у меня было что-то запланировано на ближайшее время, я бы постарался попасть туда пораньше. Поскольку евро и фунт также низки по отношению к шекелю, это влияет на все сайты. Фунт рушится по отношению к шекелю, который силен, поэтому я бы посмотрел там [на британских сайтах]», — сказал он.

Адвокат Уриэль Линн, президент Федерации торговых палат Израиля, говорит: «Укрепление шекелей является неизбежным результатом положительного торгового баланса Израиля благодаря удивительному росту экспорта товаров и услуг.»

«В 2021 году это превышение достигло 21,5 млрд долларов. Рост, безусловно, повлияет на цены на импорт, но не будет иметь немедленного эффекта… Если шекель продолжит укрепляться еще несколько месяцев, это скажется на снижении импортных тарифов и на стоимость жизни», — говорит Линн.

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля вновь повышает процентную ставку. С целью контроля инфляции и поддержания экономики страны Банк Израиля вновь вводит корректировки в свою денежно-кредитную политику.

Инфляция достигла максимального значения и перевалила за 5%. Согласно отчету бюро статистики, инфляция достигла рекордных 5,2%, показав самый высокий уровень с 2008 года. Но дальше экономика начнет укрепляться, и потребители почувствуют изменения еще до 15 сентября.

Курсор сообщал, что экономика Израиля выросла на 6,8% во втором квартале, вопреки прогнозам.

Наша редакция писала, что шекель продолжает укрепляться.