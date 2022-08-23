Цены на жилье в Израиле продолжают расти

Несмотря на падение количества проданных домов в Израиле, цены на жилье продолжают расти. Цены на жилье выросли на 2% в мае-июне по сравнению с апрелем-маем и выросли на 17,8% за последние 12 месяцев по сравнению с 15,9% в прошлом месяце, сообщило Центральное бюро статистики.

По мнению Ассоциации строителей Израиля, здесь нет противоречия, поскольку проблема заключается не в спросе, а в недостаточном предложении жилья

По словам главного экономиста Министерства финансов, в первой половине 2022 года было продано 63 900 домов, что на 10% меньше, чем в первой половине 2021 года. Кроме того, в течение года количество сделок, снизившихся по сравнению с прошлым годом, увеличилось. В июне 2022 года было продано 10 500 домов, что на 24% меньше, чем в июне 2021 года. В то же время в Израиле в первой половине 2022 года было продано 23 800 новых домов, что на 11% меньше, чем в первой половине 2011 года, сообщает Центральное статистическое бюро.

Нынешняя стагфляция и три повышения процентных ставок с апреля делают охлаждение рынка жилья логичным.

Что касается предложения новых домов, то оно было стабильным в течение последних нескольких лет. По данным Центрального статистического бюро, в 2020 году количество новых домов упало ниже 50 000 и с тех пор колебалось от 42 000 до 48 000 и в настоящее время составляет 47 000. Жилищный фонд увеличился за счет начала строительства, которое на конец марта 2022 года составило 69 000, что является самым высоким показателем с 1990-х годов.

И это еще не вся картина. Главный экономист Минфина выяснил, что за последний год увеличилось количество людей, покупающих дома «на бумаге», то есть строительство которых еще не началось. Эти цифры не включены ни в данные о начале строительства, ни в данные о продажах новых домов. Это немаловажное число, потому что с августа 2021 года 50% домов, купленных у строительных подрядчиков на открытом рынке, были «на бумаге», а в июне 2022 года эта доля выросла до 60%.

В связи с резким падением продаж жилья для инвестиций после того, как в прошлом году был повышен налог на покупку, количество домов, сдаваемых в аренду, сокращается очень быстро, увеличивая арендную плату. По словам главного экономиста Министерства финансов, в первой половине 2022 года инвесторы продали 18 000 домов и приобрели только 14 000, что на 30% меньше, чем в первой половине 2021 года.

Ранее Курсор писал, что в Израиле резко упали продажи новых домов. По данным Центрального статистического бюро, в первой половине 2022 года в Израиле было продано 23 800 новых домов, что на 11% меньше, чем в первой половине 2011 года.

Цены на жилье в Израиле достигли самого высокого уровня за 12 лет. Последние статистические данные об индексе потребительских цен показывают, что инфляция в Израиле далеко не стабилизируется.

Курсор сообщал, что в Израиле выросло количество исков о выселении арендаторов. В текущем году в Израиле существенно выросло количество исков от владельцев квартир на арендодателей из-за неуплаты.

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Мы писали, что эксперт рассказал, когда могут упасть цены на жилье в Израиле.

Названы города Израиля, где снижаются цены на жилье.

Напомним, что назван город Израиля, лидирующий по продажам новых домов.