Борьба с терроризмом: в правительстве выступили с новой инициативой

Ожидается, что кабинет политической безопасности рассмотрит новую инициативу в рамках борьбы с терроризмом, согласно которой Израиль прекратит признание ученых степеней, полученных арабами-израильтянами в палестинских учебных заведениях.

Согласно отчету, цель инициативы, выдвинутой министром сельского хозяйства Ави Дихтером, состоит в том, чтобы ослабить отношения между палестинцами и израильскими арабами.

За этой идеей стоит понимание того, что в рамках обучения в палестинском учебном заведении студенты также усваивают материалы и сообщения, которые являются антиизраильскими и даже поощряют терроризм. Палестинские учителя привозят в Израиль эти мысли и передают их своим студентам.

Согласно данным, предоставленным предыдущим председателем комитета по образованию, более 20% учителей из числа израильских арабов получают диплом в Палестинской автономии, где они сталкиваются с контентом, изображающим Израиль врагом.

Среди других шагов по борьбе с терроризмом — принято решение о лишении семей террористов, поддерживающих терроризм, прав на социальное обеспечение, расширении лицензий на предоставление огнестрельного оружия гражданскому населению, увеличении численности полиции и вооруженных сил и др.

В дополнение к этому правительство продвигает закон, позволяющий лишать террористов гражданства или вида на жительство и депортировать их в Палестинскую автономию, если они получают от нее финансовую компенсацию.

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