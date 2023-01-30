В Тель-Авиве провели пропалестинскую демонстрацию возле университета

19:00, Сегодня
Новости Израиля, Политика
тель-авивский университет фото
Фото: Википедия

Активисты правого движения назвали демонстрантов «сторонниками террора».

Возле Тель-Авивского университета сегодня состоялась демонстрация при участии примерно 30 человек против ликвидации террористов в Дженине во время рейда МАГАВа.

Акцию провели примерно в 13:00 возле входа в университетский кампус. Перед проведением об этом сообщили в социальных сетях активисты партии ХАДАШ. Также демонстрацию посетил Альмог Коэн вместе с активистами правого движения «Им тирцу», называвшими студентов с палестинскими флагами «сторонниками террора».

«Народ Израиля жив!», ‒ кричал Коэн.

Администрация образовательного учреждения сообщила, что не одобряет проведение подобных мероприятий и прозвучавших в них заявлениях в поддержку насилия.

«Мы осуждаем демонстрацию в поддержку терроризма, которая состоялась сегодня утром у входа в Тель-Авивский университет. Мы призываем к тщательному расследованию инцидента и судебному преследованию демонстрантов. Это призыв к насилию и подстрекательству, выходящему за рамки свободы выражения мнений. В академических учреждениях Израиля нет места поддержке терроризма», ‒ заявили по поводу демонстрации во Всеизраильском союзе студентов.

Ранее мы рассказывали, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и его партия «Оцма Иегудит» будут настаивать на принятии закона о смертной казни для террористов. По словам политика, теракты произошли в его каденцию, а потому он принимает на себя ответственность и «ни на мгновение» не собирается снимать ее с себя.

Он считает, что убийцы мирного населения «должны оказаться на электрическом стуле». Также министр отдал приказ разрушить незаконные арабские постройки в Восточном Иерусалиме, «ввести комендантский час в районе, откуда исходила опасность, и ходить от дома к дому и забирать оружие, чтобы найти и арестовать любого, у кого есть оружие».

Также «Курсор» сообщал, что Блинкен в Тель-Авиве высказался о терактах и сказал, что ответственность лежит на обеих сторонах.

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