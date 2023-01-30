В Тель-Авиве провели пропалестинскую демонстрацию возле университета

Возле Тель-Авивского университета сегодня состоялась демонстрация при участии примерно 30 человек против ликвидации террористов в Дженине во время рейда МАГАВа.

Акцию провели примерно в 13:00 возле входа в университетский кампус. Перед проведением об этом сообщили в социальных сетях активисты партии ХАДАШ. Также демонстрацию посетил Альмог Коэн вместе с активистами правого движения «Им тирцу», называвшими студентов с палестинскими флагами «сторонниками террора».

«Народ Израиля жив!», ‒ кричал Коэн.

Администрация образовательного учреждения сообщила, что не одобряет проведение подобных мероприятий и прозвучавших в них заявлениях в поддержку насилия.

«Мы осуждаем демонстрацию в поддержку терроризма, которая состоялась сегодня утром у входа в Тель-Авивский университет. Мы призываем к тщательному расследованию инцидента и судебному преследованию демонстрантов. Это призыв к насилию и подстрекательству, выходящему за рамки свободы выражения мнений. В академических учреждениях Израиля нет места поддержке терроризма», ‒ заявили по поводу демонстрации во Всеизраильском союзе студентов.



עצרת מול אוניברסיטת תל אביב, בסולידריות עם מחנה ג’נין. חבר כנסת אלמוג כהן ממפלגתו של בן גביר מנסה לתקוף את סטודנטים בעצרת. צילום: אמיר עלי פוירת (ערבים 48) pic.twitter.com/hEDEreOUuW — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) January 30, 2023

Ранее мы рассказывали, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и его партия «Оцма Иегудит» будут настаивать на принятии закона о смертной казни для террористов. По словам политика, теракты произошли в его каденцию, а потому он принимает на себя ответственность и «ни на мгновение» не собирается снимать ее с себя.

Он считает, что убийцы мирного населения «должны оказаться на электрическом стуле». Также министр отдал приказ разрушить незаконные арабские постройки в Восточном Иерусалиме, «ввести комендантский час в районе, откуда исходила опасность, и ходить от дома к дому и забирать оружие, чтобы найти и арестовать любого, у кого есть оружие».

Также «Курсор» сообщал, что Блинкен в Тель-Авиве высказался о терактах и сказал, что ответственность лежит на обеих сторонах.