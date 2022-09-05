Брал плату и скрывался: жителя Беэр-Шевы задержали за мошенничество

В ходе следствия личность подозреваемого была установлена, его арестовали по подозрению в мошенничестве и вымогательстве.

Израильская полиция арестовала по подозрению в мошенничестве 57-летнего жителя Беэр-Шевы. Выяснилось, что он торговал несуществующими надгробиями.

Об этом сообщает издание «Детали».

Мужчина связывался с семьями умерших, представлялся подрядчиком по установке надгробий, выдавая себя за другого человека. Он брал с клиентов деньги, обещая установить памятник, а позже исчезал.

Полиция начала получать жалобы от израильтян и приступила к расследованию дела. В ходе следствия была установлена личность подозреваемого. Его арестовали по подозрению в мошенничестве и вымогательстве. Есть вероятность, что мужчина работал не один и у него есть сообщники.

«Курсор» писал ранее, что 31-летний житель Рамлы арестован по подозрению в совершении операций с использованием кредитных карт невинных граждан при совершении около 200 транзакций.

Еще мы писали, что мировой суд Хадеры предъявил обвинение в мошенничестве 19-летнему парню из Кирьят-Бялика, который за последние месяцы обманул десятки жителей севера Израиля.

Напомним, что правоохранительные органы Франции расследуют кражу миллионов евро из государственной казны. В афере замешаны французские евреи, действовавшие в сговоре с четырьмя израильтянами, которые помогали отмывать деньги.