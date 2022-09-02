Брат актера Ниро Леви рассказал о его самочувствии после ДТП

Стало известно, как себя чувствует израильский актер Ниро Леви, который несколько дней назад был сбит автомобилем в Тель-Авиве.

В последние дни у израильского актера, звезды «Рамзора» Ниро Леви улучшилось самочувствие и вскоре его выпишут из реанимационного отделения.

Об этом сообщает издание 0404.

Хорошей новостью поделился брат актера Эран. Он написал, что Ниро находится в больнице «Ихилов» и идет на поправку, врачи сделали все, чтобы стабилизировать его состояние. В ближайшее время его переведут из отделения интенсивной терапии для дальнейшего лечения.

Он также написал, что актер и его семья очень благодарны израильтянам за поддержку, помощь, заботу и молитвы. Эран пообещал, что вскоре его брат вернется на экраны, чтобы радовать своих поклонников.

«Курсор» писал ранее, что 26 августа израильский актер Ниро Леви попал в дорожно-транспортное происшествие. Он передвигался на своем мотоцикле и был сбит водителем тендера. Парамедик МАДА, который приехал на место аварии отметил, что актер лежал возле транспорта в полубессознательном состоянии.

Еще мы писали, что сегодня утром, 2 сентября, на шоссе № 6 на развязке Бака столкнулся пассажирский автобус с грузовиком-эвакуатором, в результате происшествия пострадали 18 человек.

Напомним, что в результате аварии с автобусом на шоссе 5714 возле Бат-Хефера пострадали десять человек. С легкими ранениями парамедики эвакуировали их в ближайшие больницы.