Скандальный законопроект Бен-Гвира: Коби Шабтай сделал важное заявление

Комиссар полиции Коби Шабтай в пятницу направил офицерам письмо, в котором заверил их, что он не позволит политике влиять на их действия. Это произошло на фоне того, что новое правительство готовится принять закон, который расширит полномочия ультраправого депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира над полицейскими.

«Политические ветры не проникнут в израильскую полицию, как они не проникали до сегодняшнего дня», — написал Шабтай, заявив, что намерен «стоять на страже, чтобы гарантировать, что израильская полиция будет оставаться сильной и что ее независимость не будет скомпрометирована».

«Это наша обязанность как полицейских. Это мой личный долг как комиссара израильской полиции, и я намерен его выполнить», — добавил он.

Его письмо было отправлено всего через несколько часов после того, как Шабтай посетил вечеринку по случаю бат-мицвы одной из дочерей Бен-Гвира в поселении Кирьят-Арба. Некоторые критики считают, что это была попытка начальника полиции подлизаться к депутату, который фактически может быть его начальником в следующем правительстве, учитывая закон, который надеется принять следующая коалиция.

Законопроект, представленный Бен-Гвиром, радикально изменит отношения между полицией и политиками, предоставив министру гораздо больше власти над полицией, чем когда-либо прежде в истории государства, говорится в копии предложения, опубликованного в четверг.

Ранее Курсор писал, что бывшие комиссары полиции публично выступили против Бен-Гвира.