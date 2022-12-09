Бывшие комиссары полиции публично выступили против Бен-Гвира

Форум бывших комиссаров полиции опубликовал письмо против запланированных реформ, которые отнимут власть у полиции.

Опубликовано письмо, подписанное десятками бывших высокопоставленных офицеров полиции, в котором содержится призыв к сохранению независимости полиции на фоне запланированного назначения Итамара Бен-Гвира министром национальной безопасности.

В документе говорится, что «независимость полиции имеет важное значение в демократической стране. Разделение обязанностей между Армией обороны Израиля и израильской полицией является центральным элементом концепции безопасности. Держите политику подальше от них. Оставьте государственную безопасность и правоохранительные органы вне политики».

В списке подписавшихся значатся 44 имени, однако имя бывшего комиссара Рони Альшейха фигурирует шесть раз, бывший комиссар Шломо Ахронишки подписался 6 раз, бывший комиссар Ассаф Хефец — 5 раз, а Моше Карди и Йоханан Данино — 6 раз.

Среди подписавших письмо числится Иегуда Вилек, бывший комиссар полиции, умерший 3 года назад.

Назначенный министр Бен-Гвир ответил в своем Twitter-аккаунте: «Продолжайте писать каждое имя по 6 раз, включая бессовестно циничное использование имени ушедшего из жизни человека. Это вам не поможет, смиритесь с тем, что народ хочет сильной и ясной политики. Недооценка общественного интеллекта вам не поможет».

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