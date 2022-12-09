Бывшие комиссары полиции публично выступили против Бен-Гвира

Опубликовано письмо, подписанное десятками бывших высокопоставленных офицеров полиции, в котором содержится призыв к сохранению независимости полиции на фоне запланированного назначения Итамара Бен-Гвира министром национальной безопасности.
В документе говорится, что «независимость полиции имеет важное значение в демократической стране. Разделение обязанностей между Армией обороны Израиля и израильской полицией является центральным элементом концепции безопасности. Держите политику подальше от них. Оставьте государственную безопасность и правоохранительные органы вне политики».
В списке подписавшихся значатся 44 имени, однако имя бывшего комиссара Рони Альшейха фигурирует шесть раз, бывший комиссар Шломо Ахронишки подписался 6 раз, бывший комиссар Ассаф Хефец — 5 раз, а Моше Карди и Йоханан Данино — 6 раз.
Среди подписавших письмо числится Иегуда Вилек, бывший комиссар полиции, умерший 3 года назад.
Назначенный министр Бен-Гвир ответил в своем Twitter-аккаунте: «Продолжайте писать каждое имя по 6 раз, включая бессовестно циничное использование имени ушедшего из жизни человека. Это вам не поможет, смиритесь с тем, что народ хочет сильной и ясной политики. Недооценка общественного интеллекта вам не поможет».
Читайте также: Лапид, Ганц и Бар-Лев могут привести нас к интифаде — Бен-Гвир.
Кроме того, мы писали, что Герцог ответил на просьбу Нетаниягу о продлении мандата.