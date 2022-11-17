Бывшего высокопоставленного чиновника осудили за получение взяток сексом

Окружной суд Иерусалиме признал Лиора Соломона, высокопоставленного сотрудника Управления по делам миграции и народонаселения, виновным в ряде серьезных преступлениях.

Об этом сообщает Haaretz.

Правонарушения связаны с получением взяток в виде сексуальных услуг, и в одном преступлении, связанном с вторжением в частную жизнь. Известно, что Соломон заведовал «эфиопским отделом» в Северном округе.Этот отдел связан с репатриацией из Эфиопии в соответствии с Законом о возвращении и за выдачу въездных виз для граждан Эфиопии.

В обвинительном заключении сказано, что Соломон искал женщин, которые обращались в отдел, где он работал, за помощью в вывозе их родственников из Эфиопии в Израиль. В основном это были разведенные женщины или матери-одиночки, находящиеся в тяжелом материальном положении.

Соломон делился с женщинами анекдотами сексуального характера и порой в беседах касался эротических тем. Затем он инициировал встречи с клиентками в их домах, отелях или цимерах, где требовал, чтобы они занялись с ним сексом. В обмен помогал в рассмотрении их запросов в Управлении по делам миграции и народонаселения.

Помимо признания Соломона виновным, его оправдали по шести пунктам обвинения в получении взяток в виде секса, семи пунктам обвинения в злоупотреблении доверием и одному пункту обвинения в получении чего-либо обманным путем.

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