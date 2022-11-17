Трое жителей Тайбе отрезали мужчине ухо за долг в 200 шекелей

В четверг, 17 ноября, прокуратура уведомила суд о подготовке обвинительного заключения против троих жителей Тайбе, которые подозреваются в нападении на мужчину и нанесению ему телесных повреждений.

Об этом сообщает издание News.walla.

Задержанные отрезали ему ухо, объяснив свой поступок тем, что он задолжал им 200 шекелей. Срок содержания под стражей троим время от времени продлевался до тех пор, пока заявление не было представлено сегодня. Обвинительное заключение подозреваемым будет предъявлено в ближайшие дни.

«Курсор» писал ранее, что водитель автобуса в возрасте около 50 лет получил ножевое ранение средней тяжести на улице Хатаясим в Тель-Авиве. Инцидент произошел после ссоры между водителем и пассажиром и не был террористической атакой.

Еще мы писали, что два человека напали на управляющего парковкой после того, как он сделал им замечание и попросил переставить машину. Мужчину доставили в больницу в отделение интенсивной терапии с травмой головы.