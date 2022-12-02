Бывшие политики и военные выступили против коалиционного соглашения со Смотричем

Бывшие израильские политики выступили против коалиционного соглашения, по которому ультраправый лидер Бецалель Смотрич получит широкие полномочия в отношении израильских поселений и палестинского строительства на территории Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В соответствии с соглашением, подписанным между партией «Религиозный сионизм» Смотрича и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу «Ликудом», полномочия над отделами поселений и открытых земель в мощном подразделении гражданской администрации и координатора деятельности правительства на территориях (COGAT) будут переданы Министр религиозного сионизма в Министерстве обороны, возможно, сам Смотрич.

«То, что мы наблюдаем, — это демонтаж государственных учреждений», — сказал Яир Голан, бывший член парламента от партии МЕРЕЦ, который занимал пост заместителя начальника штаба ЦАХАЛа в период с 2014 по 2017 год.

«Мы наблюдаем институционализированную анархию, когда крайние маргиналы израильской политики получат власть над оперативными органами страны, которую они подчинят своим собственным политическим желаниям», — сказал Голан и добавил, что разделение полномочий Минобороны в этом вопросе между министрами само по себе вызовет «хаос», а идеологизированная политика приведет к еще большему хаосу.

Моше Яалон, занимавший пост министра обороны при Нетаниягу (2013-2016 гг.) и начальник штаба ЦАХАЛа (2002-2005 гг.), обвинил предполагаемого премьер-министра в злоупотреблении властью и «отказе» от страны, отметив другие достигнутые договоренности между Нетаниягу и ультраправыми в последние дни.

«Нетаниягу… Вы не получили мандат на формирование коалиции против страны… Вы не получили мандат на то, чтобы отказаться от нашей безопасности, передав ее пироманьякам, поддерживающим еврейский терроризм, которые наносят ущерб ЦАХАЛу и его командирам», — сказал Яаон.

«У вас нет мандата отказываться от образования наших детей, отдавая его в руки предвзятых людей», — добавил он, ссылаясь на сделку Нетаниягу с лидером партии Ноам Ави Маозом.

МИД ПА предупредил, что «израильские крайне правые экстремисты пытаются контролировать органы власти, касающиеся палестинских граждан, что является четким показателем характера их враждебной, расистской и колониальной политической программы по отношению к палестинцам». Министерство призвало международное сообщество назначить третью сторону, приверженную защите прав палестинцев, после того, как следующее правительство будет приведено к присяге.

Ранее в этом месяце генерал-майор (в отставке) Амос Гилад, бывший глава Управления военной разведки и бывший высокопоставленный чиновник Минобороны, выразил обеспокоенность по поводу пригодности Смотрича для старшей должности, связанной с обороной, из-за «его идеологии» и ультраправый активизм.

«Этот человек был арестован во время действий по поджогу шоссе Аялон или других терактов», — сказал он, имея в виду утверждения о том, что депутат планировал напасть на автомобилистов на главной магистрали в знак протеста против размежевания Газы в 2005 году.

«Смотрич не может отказать себе, он человек со стержнем. Он не может отрицать круги, из которых он вышел. Если он нарушит хрупкий баланс [на севере Иудеи и Самарии], это нарушит отношения с округами в регионе. Это именно то, чего хочет лидер ХАМАСа в Газе», — предупредил Гилад.

Ранее Курсор писал, что Смотрич и Нетаниягу подписали коалиционное соглашение. Нетаниягу назвал это важным шагом, который «приближает нас к формированию националистического правого правительства».

Курсор сообщал о коалиционном соглашении Нетаниягу и Смотрича: обнародованы детали сделки. Согласно коалиционному соглашению, глава Религиозного сионизма будет министром финансов в течение двух лет, а партия также получит влиятельную должность для продвижения спорной судебной реформы.

Напомним, что Мансур Аббас назвал «фашистским» правительство Нетаниягу, Смотрича и Бен-Гвира. Глава РААМ считает, что «правительство во главе с Нетаниягу — это катастрофа для палестинского народа».