Бывший депутат Еш Атид оценил перспективы после назначения Смотрича министром обороны

«Если это произойдет, мы все выиграем. Он мудрый человек», — считает Офер Шелах. По его словам, сейчас министерство обороны нуждается в укреплении.

Бывший депутат Кнессета Офер Шелах, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности, рассказал, как относится к возможному получению Бецалелем Смотричем портфеля министра обороны.

«Смотрич был со мной в комитете по иностранным делам и обороне. Он мудрый человек. Не то, чтобы он собирался открывать огонь во все стороны. Он за наращивание сил ЦАХАЛа», — выступил Шелах в четверг.

Он считает: «Если это произойдет, мы все выиграем».

«Министерство обороны относительно слабое по сравнению с курируемым им органом. Кстати, министр обороны, безусловно, может иметь влияние в Иудее и Самарии», — добавил он.

Смотрич в настоящее время претендует на оборонный портфель в будущем правительстве. Он даже консультировался с генералами в отставке и другими экспертами в области обороны относительно возможного назначения.

На встрече с Нетаниягу в среду Смотрич заявил, что хотя он все еще выбирает между портфелями финансов и обороны, но склонен возглавить оборонное ведомство.

Согласно источникам, партия Ликуд предложила Смотричу пост министра юстиции вместо портфелей финансов и обороны, но Смотрич отказался от всех предложений.

Ранее Курсор писал, что Ликуд предложил Смотричу отказаться от портфелей безопасности и финансов.

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