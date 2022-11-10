СМИ: Ликуд предложил Смотричу отказаться от портфелей безопасности и финансов

Один из вопросов, который Нетаниягу предстоит решить в ближайшее время, – роль спикера Кнессета.

Переговорные группы партий правого блока уже провели первую встречу с представителями «Ликуда» в рамках подготовки к формированию правительства. Сейчас главный спор касается финансов и портфелей безопасности.

Об этом сообщает INN.

Журналисты утверждают, что Ликуд предложил председателю Религиозно-сионистской партии Бецалелю Смотричу портфель правосудия, чтобы тот отказался от своего требования получить один из двух старших портфелей. По словам источников в «Ликуде», Смотрич отвергнул все предложения.

В последний день изменилась позиция председателя ШАС Арье Дери, у которого изначально были оговорки по поводу казначейского портфеля. Последний Нетаниягу просил забрать, чтобы не передавать Смотричу, а теперь он склонен забрать его. Эта ситуация может открыть дорогу Смотричу в Министерство обороны.

Еще один вопрос, который Нетаниягу предстоит решить в ближайшее время, – роль спикера Кнессета, на которую можно повлиять еще до формирования правительства. Ближе всего к нему – Ярив Левин.

Ведущий кандидат на пост спикера Кнессета – Амир Охана, что может оставить иностранный портфель вакантным для внешнего кандидата, при этом наиболее обсуждаемым именем является экс-посол Рон Дермер. В окружении Нетаниягу также обсуждаются Йоаве Кише и Офире Акунисе как возможные кандидаты на пост спикера Кнессета.

Ранее мы рассказывали, что Бен-Гвира освистали на вечере памяти раввина Кахане.

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