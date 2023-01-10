Санкции Израиля привели к обострению отношений с ПА

Нед Прайс считает контрпродуктивным обращение ПА в ООН, но теперь израильские санкции ведут к эскалации ситуации.

США выступили против действий, которые усугубляют напряженность в отношениях между Израилем и ПА.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что санкции Израиля по отношению к Палестинской автономии «обострили напряженность».

Прайс прокомментировал действия ПА по обращению в Совбез ООН: «США были последовательны в нашем решительном неприятии запроса консультативного заключения Международного суда в отношении Израиля. Мы говорили об этом раньше, в том числе на прошлой неделе. Мы считаем, что это действие было контрпродуктивным и только еще больше уведет стороны от цели согласованного решения о создании двух государств».

«Мы продолжаем настаивать на том, что односторонние действия, которые угрожают жизнеспособности решения о создании двух государств, только усугубляют напряженность».

Израильские санкции включают в себя замораживание всего строительства палестинских арабов в зоне C в Иудее и Самарии, конфискацию 139 миллионов шекелей налоговых поступлений, собранных Израилем с рабочих ПА от имени ПА. Деньги будут переведены в фонд помощи израильским жертвам палестинских арабских террористов, а также лишение VIP-паспортов палестинских чиновников.

Ранее Курсор писал, что в Белом доме сделали важное заявление о создании двух государств.

Еще мы писали, что премьер-министр ПА опасается, что израильские санкции приведут к краху Палестины.