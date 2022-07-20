Бывший руководитель El Al приговорен к 12 годам: подробности громкого дела

Бывший руководитель Эль Аль приговорен к 12 годам за контрабанду кокаина. Судья сказал, что это «одно из самых серьезных дел о наркотиках, обсуждаемых в суде».

Бывшего старшего руководителя службы безопасности El Al Рами Йогев вчера приговорили к 12 годам тюремного заключения за участие в контрабанде более 50 килограммов кокаина. Израильская полиция называет разбирательство «одним из самых серьезных дел о наркотиках, известных Израилю».

Йогев был замешан в схеме по ввозу наркотиков в страну с использованием самолетов компании. В результате этой схемы не менее 54 килограммов кокаина были переправлены из Южной Африки в Израиль через самолеты и пограничные переходы.

По мнению суда, он злоупотребил своим положением и позволил передать чемоданы без надлежащего досмотра в обмен на 10 000 долларов за чемодан.

Йогев был осужден по трем пунктам обвинения в сговоре с целью совершения преступления и трем пунктам обвинения в ввозе наркотиков весом 18 кг за один раз.

Судья Моти Леви постановил, что «Йогев воспользовался своим положением в El Al, чтобы доставить багаж в Израиль». По его словам, это «одно из самых серьезных дел о наркотиках, обсуждаемых в суде». В дополнение к тюремному заключению суд постановил конфисковать 218 000 шекелей, изъятых из имущества Йогева.

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