Чехия планирует купить у Израиля боевые беспилотники

В ближайшие дни Чехия планирует начать переговоры с Израилем по поводу приобретения трех боевых беспилотных летальных аппаратов.

Министерство обороны Чехии хочет закупить у Израиля боевые беспилотники на сумму 1,5 млрд крон (60 млн евро).

Об этом сообщает новостной сайт Novinky.cz.

В середине августа должны начаться переговоры по этому поводу, и Чехия планирует получить первый беспилотный летальный аппарат для своей армии уже в следующем году. Известно, что дроны могут нести разные виды вооружения, включая ракеты и бомбы, а размах их крыльев составляет около 15 метров.

Представитель министерства обороны Наталья Форстерова подчеркнула, что Чехия провела рыночные консультации и оценила лучшие средства для своей армии. Все три БПЛА страна хочет получить не позднее 2026 года.

Отметим, что в прошлом году Чехия утвердила покупку батарей системы ПВО у Израиля до 2026 года.

«Курсор» писал ранее, что власти Израиля впервые официально признали, что Силы обороны страны (ЦАХАЛ) используют ударные дроны для уничтожения объектов.

Еще мы писали, что новая израильская система позволит сухопутным войскам использовать голосовые команды для того, чтобы управлять боевыми БПЛА.

Напомним, что Иран уверен, что достиг успехов в производстве некоторых видов оружия, включая БПЛА, и готов обсуждать его поставки заинтересованным странам.