Иран намерен наладить продажу БПЛА в «дружественные» страны

Иран уверен, что достиг успехов в производстве некоторых видов оружия, включая БПЛА, и готов обсуждать его поставки заинтересованным странам.

Тегеран оценивает возможность поставок беспилотников на постоянной основе определенным странам.

Об этом заявил командующий иранскими войсками Киомарс Хейдари.

Он заявил, что Иран добился «отличных результатов в разработке и последующем производстве самых совершенных БПЛА для дальней и трансграничной разведки и боевых операций».

Это дает Тегерану возможность организовать продажу вооружения странам, имеющим «дружественные» отношения с Ираном.

Он также сообщил, что иранскую армию планируют модернизировать и провести структурные изменения внутри системы. Это позволят ускорить производство собственного оружия с повышенной точностью и дальностью.

«Иран намерен наладить экспорт не только беспилотников, но и другой военной техники и оружия в дружественные страны», — сообщил Хейдари.

«Курсор» писал, что Иран добился «тревожного прогресса» в обогащении урана — посол США. В Катаре состоялись непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, направленные на то, чтобы выйти из тупика по поводу того, как спасти ядерное соглашение 2015 года.

Наш сайт писал, что путин* прилетел в Иран: что задумал глава кремля. Пока Запад обрушивает на рф кучу санкций, путин стремится укрепить связи с Тегераном, который также является объектом жестких санкций США и потенциальным военным и торговым партнером.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!