Тегеран оценивает возможность поставок беспилотников на постоянной основе определенным странам.
Об этом заявил командующий иранскими войсками Киомарс Хейдари.
Он заявил, что Иран добился «отличных результатов в разработке и последующем производстве самых совершенных БПЛА для дальней и трансграничной разведки и боевых операций».
Это дает Тегерану возможность организовать продажу вооружения странам, имеющим «дружественные» отношения с Ираном.
Он также сообщил, что иранскую армию планируют модернизировать и провести структурные изменения внутри системы. Это позволят ускорить производство собственного оружия с повышенной точностью и дальностью.
«Иран намерен наладить экспорт не только беспилотников, но и другой военной техники и оружия в дружественные страны», — сообщил Хейдари.
«Курсор» писал, что Иран добился «тревожного прогресса» в обогащении урана — посол США. В Катаре состоялись непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, направленные на то, чтобы выйти из тупика по поводу того, как спасти ядерное соглашение 2015 года.
Наш сайт писал, что путин* прилетел в Иран: что задумал глава кремля. Пока Запад обрушивает на рф кучу санкций, путин стремится укрепить связи с Тегераном, который также является объектом жестких санкций США и потенциальным военным и торговым партнером.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!